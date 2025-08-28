Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Російська Федерація у ніч на четвер, 28 серпня, завдала чергового комбінованого удару по Україні. Ворог застосував балістику та ударі дрони.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про сьогоднішню нічну атаку.
Головне
- росіяни запустили декілька груп "Шахедів";
- також було застосовано балістику;
- у Києві лунали вибухи, вже відомо про перші наслідки.
Атака "Шахедами"
Росіяни запустили десятки ударних дронів ще ввечері середи, 27 серпня. За даними Повітряних сил, ворожі дрони атакували Україну з різних напрямків. Про вибухи повідомлялось у Вінниці, Чернівцях, Києві.
Зокрема, через "Шахедну" атаку у Вінницькій області - знеструмлення залізничної інфраструктури. Низка поїздів курсуватиме із затримками.
Зокрема, із затримкою прибуватимуть поїзди:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.
Атака балістикою
Близько третьої години ночі росіяни вдарили балістикою по столиці. Вже відомо про вибухи у Києві. За попередніми даними, у столиці зафіксовано влучання у декількох районах.
Також повідомлялось про двох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.
Детально про те, що відомо про нічну атаку росіян по Києву - читайте тут.
МіГ-31К
Окрім балістики та "Шахедів" росіяни запускали аеробалістичних ракет "Кинджал". Попередньо, росіяни підіймали у повітря чотири винищувачі МіГ-31К. Повідомлялось про швидкісні цілі у напрямку столиці.
Зокрема, у Макарівському районі Київської області було чути вибух близько 03:55.
"В громаді гучно. Вибух, який багато хто чув о 3:55 - швидше за все, наслідки балістичної хвилі через проліт "Кинджалу". Макарівщина без прильотів. У нас поки все спокійно, - повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.