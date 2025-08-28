ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні

Четвер 28 серпня 2025 04:18
UA EN RU
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні Ілюстративне фото: РФ атакує Україну дронами та ракетами 28 серпня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на четвер, 28 серпня, завдала чергового комбінованого удару по Україні. Ворог застосував балістику та ударі дрони.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про сьогоднішню нічну атаку.

Головне

  • росіяни запустили декілька груп "Шахедів";
  • також було застосовано балістику;
  • у Києві лунали вибухи, вже відомо про перші наслідки.

Атака "Шахедами"

Росіяни запустили десятки ударних дронів ще ввечері середи, 27 серпня. За даними Повітряних сил, ворожі дрони атакували Україну з різних напрямків. Про вибухи повідомлялось у Вінниці, Чернівцях, Києві.

Зокрема, через "Шахедну" атаку у Вінницькій області - знеструмлення залізничної інфраструктури. Низка поїздів курсуватиме із затримками.

Зокрема, із затримкою прибуватимуть поїзди:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.

Атака балістикою

Близько третьої години ночі росіяни вдарили балістикою по столиці. Вже відомо про вибухи у Києві. За попередніми даними, у столиці зафіксовано влучання у декількох районах.

Також повідомлялось про двох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.

Детально про те, що відомо про нічну атаку росіян по Києву - читайте тут.

МіГ-31К

Окрім балістики та "Шахедів" росіяни запускали аеробалістичних ракет "Кинджал". Попередньо, росіяни підіймали у повітря чотири винищувачі МіГ-31К. Повідомлялось про швидкісні цілі у напрямку столиці.

Зокрема, у Макарівському районі Київської області було чути вибух близько 03:55.

"В громаді гучно. Вибух, який багато хто чув о 3:55 - швидше за все, наслідки балістичної хвилі через проліт "Кинджалу". Макарівщина без прильотів. У нас поки все спокійно, - повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.
Атакують &quot;Шахедами&quot;, балістикою та &quot;Кинджалами&quot;: що відомо про нічний удар РФ по Україні

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США
Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили