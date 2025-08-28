Россияне разрушили пятиэтажку в одном из районов Киева

Российская армия в четверг, 28 августа, массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В одном из районов города разрушена пятиэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

"В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи", - сообщил Кличко.

По его словам, экстренные службы направляются на место.

Также последствия обстрела фиксируют в других районах столицы. По состоянию на 04:40 уже известно о четырех пострадавших и одном погибшем.

