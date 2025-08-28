ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне разрушили пятиэтажку в одном из районов Киева

Четверг 28 августа 2025 04:47
UA EN RU
Россияне разрушили пятиэтажку в одном из районов Киева Иллюстративное фото: россияне попали в дом в одном из районов Киева (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в четверг, 28 августа, массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В одном из районов города разрушена пятиэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

"В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи", - сообщил Кличко.

По его словам, экстренные службы направляются на место.

Также последствия обстрела фиксируют в других районах столицы. По состоянию на 04:40 уже известно о четырех пострадавших и одном погибшем.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы