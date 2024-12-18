Росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни атакували низку укріплень Збройних сил України (ЗСУ) у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
З метою покращити своє тактичне положення, ворог атакував укріплення українських воїнів в:
Внаслідок вогневого ураження укріплення зазнали критичних руйнувань.
"Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", - додає ОСУВ "Хортиця".
Протягом минулої доби, 17 грудня, на лінії фронту відбулось 199 бойових зіткнень. Останні дні ворог найбільше атакує саме у Курській області.
Як розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, Курахове й надалі знаходиться під контролем українських бійців. Водночас ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.
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