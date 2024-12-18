Росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області, - ОСУВ "Хортиця"

З метою покращити своє тактичне положення, ворог атакував укріплення українських воїнів в:

районі Нового Комара ;

; на південно-східній околиці Сонцівки ;

; міській забудові Часового Яру ;

; південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Внаслідок вогневого ураження укріплення зазнали критичних руйнувань.

"Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", - додає ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 17 грудня, на лінії фронту відбулось 199 бойових зіткнень. Останні дні ворог найбільше атакує саме у Курській області.

Як розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, Курахове й надалі знаходиться під контролем українських бійців. Водночас ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.