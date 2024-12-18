Россияне разрушили ряд укреплений ВСУ в Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"

С целью улучшить свое тактическое положение, враг атаковал укрепления украинских воинов в:

районе Нового Комара ;

; на юго-восточной окраине Сонцовки ;

; городской застройке Часового Яра ;

; юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

В результате огневого поражения укрепления подверглись критическим разрушениям.

"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", - добавляет ОСГВ "Хортица".

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 17 декабря, на линии фронта состоялось 199 боевых столкновений. Последние дни враг больше всего атакует именно в Курской области.

Как рассказывал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, Курахово и в дальнейшем находится под контролем украинских бойцов. В то же время ситуация осложнена из-за значительного превосходства россиян в живой силе.