За добу майже 200 бойових зіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

За минулу добу, 17 грудня, на фронті відбулось 199 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень неподалік Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 21 атаку поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог атакував дев'ять разів поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували у бік Торецька.

На Покровському напрямку зупинено 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського й не тільки.

На Курахівському напрямку відбито 28 атак. Ворог намагався 28 разів просунутись поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 27 штурмів в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував.

У Курській області Сили оборони відбили 49 ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 766 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу втрати ворога склали 1580 осіб. Також Сили оборони знищили: