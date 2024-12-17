В Курській області різко зросла кількість боїв, - Генштаб

На фронті з початку доби 16 грудня і станом на вечір вже відбулося 226 бойових зіткнень. Різко зросла кількість боїв у Курській області у порівнянні з даними добою раніше - нині понад 70 проти 26, що було зафіксовано ввечері у неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 16 грудня.

Російські обстріли

Російські окупанти з початку доби 16 грудня і до вечора завдали по території України 24 авіаційних ударів (застосували 30 КАБів)

Також противник залучив для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснив понад 3700 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що воїни ЗСУ продовжують "рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".



На Харківському напрямку окупанти не вели наступальних дій.

На Куп'янському напрямку ворог провів 3 штурми у районах Кучерівки, Загризового та Лозової. Сили оборони відбили всі атаки загарбників.

На Лиманському напрямку противник 15 разів атакував позиції ЗСУ неподалік н.п. Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини.

"Всі боєзіткнення вже завершились", - зазначили у військовому командуванні.

На Сіверському напрямку окупанти 7 разів атакували в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Ще тривають 3 боєзіткнення.

На Краматорському напрямку відбулося 6 боїв поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, усі ворожі атаки були відбиті українськими захисниками.

На Торецькому напрямку загарбники 11 разів атакували позиції ЗСУ. Основні зусилля наступу тут ворог сконцентрував поблизу н.п. Торецьк та Щербинівка. Ще тривають 2 боєзіткнення.

На Покровському напрямку окупанти 46 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік н.п. Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка. Ще тривають 8 боїв.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них - безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника", - передали в Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував позиції українських воїнів поблизу н.п. Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Ще точаться 10 боєзіткнень.

На Времівському напрямку противник здійснив 22 наступальних дії неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки. Ще тривають 5 боєзіткнень.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 86 окупантів, 33 з них - безповоротно", - розповіли в Генштабі.

В Силах оборони додали, що також було знищено 5 одиниць автомобільної техніки противника, 2 танки, 2 бойові машини піхоти, 1 багі. А ще - значно ушкоджено 1 танк та 1 бойову броньовану машину окупантів.

На Оріхівському напрямку загарбники 4 рази атакували в районі Новоандріївки. Авіаударів НАРами зазнали Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляйполе, Новопіль.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 3 ворожі атаки.

В Курській області триває операція Сил оборони України. Тут противник протягом доби провів 72 штурми позицій підрозділів ЗСУ, 5 боєзіткнень досі триває. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, та здійснив 293 обстріли.

У Генштабі додали, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.