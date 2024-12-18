Россияне разрушили ряд укреплений ВСУ в Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"
Россияне атаковали ряд укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Это сделало невозможным их дальнейшее удержание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
С целью улучшить свое тактическое положение, враг атаковал укрепления украинских воинов в:
- районе Нового Комара;
- на юго-восточной окраине Сонцовки;
- городской застройке Часового Яра;
- юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.
В результате огневого поражения укрепления подверглись критическим разрушениям.
"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", - добавляет ОСГВ "Хортица".
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 17 декабря, на линии фронта состоялось 199 боевых столкновений. Последние дни враг больше всего атакует именно в Курской области.
Как рассказывал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, Курахово и в дальнейшем находится под контролем украинских бойцов. В то же время ситуация осложнена из-за значительного превосходства россиян в живой силе.
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