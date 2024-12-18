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Россияне разрушили ряд укреплений ВСУ в Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"

Среда 18 декабря 2024 14:44
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Россияне разрушили ряд укреплений ВСУ в Донецкой области, - ОСГВ "Хортица" Иллюстративное фото: россияне разрушили ряд укреплений ВСУ в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали ряд укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Это сделало невозможным их дальнейшее удержание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

С целью улучшить свое тактическое положение, враг атаковал укрепления украинских воинов в:

  • районе Нового Комара;
  • на юго-восточной окраине Сонцовки;
  • городской застройке Часового Яра;
  • юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

В результате огневого поражения укрепления подверглись критическим разрушениям.

"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", - добавляет ОСГВ "Хортица".

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 17 декабря, на линии фронта состоялось 199 боевых столкновений. Последние дни враг больше всего атакует именно в Курской области.

Как рассказывал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, Курахово и в дальнейшем находится под контролем украинских бойцов. В то же время ситуация осложнена из-за значительного превосходства россиян в живой силе.

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