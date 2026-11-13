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Росіяни зробили собі постріл у ногу блокуванням Чорного моря, - ВМС

20:38 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Росіяни зробили собі постріл у ногу блокуванням Чорного моря, - ВМС Фото: речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com Taclbery)
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Росіяни спочатку заблокували Чорне море як для України, так і для себе. А тепер переносять експорт на Балтику, що є безперспективним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Блокада Чорного моря марна

Плетенчук заявив, що росіяни зробили низку нелогічних дій.

"Вони спочатку самі собі вистрілили в ногу, а тепер намагаються її відрізати й пострибати на одній ніжці на Балтику і Північне море з відрами зі збіжжям. Тобто, виглядає це приблизно так. Вони розпочали цю кампанію, залишилися без виходу у Чорне море", - сказав речник.

Водночас, за його словами, Україна теж не може користуватися морськими коридорами. Тепер РФ намагається перенести свій експорт зерна та металу на Балтику, але везти з півдня на північ - дорого та довго, каже він.

"Але, як бачите, там їх теж вже неодноразово "привітали" (били по кораблях - ред.), - сказав Плетенчук.

Він додав, що подібні атаки - "feedback щодо театру бойових дій в Україні".

"Тобто, так - у них є запасний варіант фактично. Але "за цими дверима" теж стоїть українець з дубинкою. Водночас вони настільки перейшли всі межі, що дозволили собі завдавати ударів й в більш безпечній зоні - в територіальному морі НАТО", - уточнив він.

Плетенчук каже, що головне завдання ВМС - забезпечити безпеку у своїй зоні відповідальності й ця мета вже близько. Окупанти розуміють, що Україна знайде протидію реактивним дронам.

Раніше РБК-Україна писало, що у Балтійському морі зафіксували удар по російському військовому кораблю. Інцидент стався 11 листопада у районі Фінської затоки.

Наразі офіційно невідомо, що саме стало причиною вибуху та чи є постраждалі серед екіпажу. За інформацією естонських медіа, під удар потрапив невеликий корабель Військово-морського флоту РФ.

Крім того, РФ перестала запускати ракети "Калібр" по Україні з моря. Це відбувається понад 5 місяців.

Тож запуски "Калібрів" відбуваються з гавані, що дуже небезпечно для самих росіян, уточнив Плетенчук.

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