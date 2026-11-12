Фінляндія зафіксувала удар по військовому кораблю РФ у Балтійському морі

У Балтійському морі зафіксували удар по російському військовому кораблю. Інцидент стався напередодні, 11 листопада, у районі Фінської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними фінських збройних сил, удар по російському судну виявили у середу, 11 листопада. Водночас у Гельсінкі наголошують, що безпекова ситуація в регіоні залишається стабільною.

"Фінські збройні сили виявили удар по російському військовому кораблю в районі Фінської затоки та стежать за розвитком ситуації", - повідомив речник Сил оборони Фінляндії.

Він також підкреслив, що безпосередньої військової загрози для країни наразі немає.

Проте фінські військові відмовилися розкривати точний час, місце події та спосіб, у який зафіксували влучання.

Наразі офіційно невідомо, що саме стало причиною вибуху та чи є постраждалі серед екіпажу.

За інформацією естонських медіа, під удар потрапив невеликий корабель Військово-морського флоту РФ.

Повідомляється, що після інциденту судно змогло повернутися до порту в Санкт-Петербурзі.