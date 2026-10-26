ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна "загнала" флот РФ у Новоросійськ, "Калібри" з моря не запускаються

16:14 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна "загнала" флот РФ у Новоросійськ, "Калібри" з моря не запускаються Фото: Росія не запускає "Калібри" з моря (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

РФ перестала запускати ракети "Калібр" по Україні з моря. Це відбувається понад 5 місяців.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.

Росія не запускає "Калібри" з моря

РФ перестала запускати ракети "Калібр" безпосередньо з Чорного моря. Хоча ворожа авіація над акваторією достатньо активна. Проте літаки та гелікоптери тримаються за 100 км від Сил оборони, каже Плетенчук.

Чорноморський флот РФ, який базується у Новоросійську, вже п’ять місяців поспіль не виходить у Чорне море, зауважив речник ВМС

Тож запуски "Калібрів" відбуваються з гавані, що дуже небезпечно для самих росіян, уточнив Плетенчук.

"Кажуть, що у Чорному морі топлять російські кораблі... Тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили - краще ракети запускати з власної гавані, попри те, що, якщо воно здетонує, то там (у гавані – ред.) мало нікому не покажеться", - каже Плетенчук.

Він констатував, що ворог все одно застосовує крилаті ракети морського базування. Водночас підводні носії виявилися обмеженими - пуски з гавані вони не здійснюють та не виходять у море.

Раніше РБК-Україна писало, що стали відомі наслідки атаки 12 серпня по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Пошкоджень зазнали два фрегати Чорноморського флоту.

Крім того, у Новоросійську в ніч на 9 вересня українські сили уразили фрегат "Адмірал Ессен". Це носій ракет "Калібр", які РФ застосовує проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чорноморський флот Війна Росії проти України
Новини
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом