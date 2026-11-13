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Россияне сделали себе выстрел в ногу блокировкой Черного моря, - ВМС

20:38 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Россияне сделали себе выстрел в ногу блокировкой Черного моря, - ВМС Фото: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com Taclbery)
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Россияне сначала заблокировали Черное море как для Украины, так и для себя. А теперь переносят экспорт на Балтику, что бесперспективно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Блокада Черного моря бесполезна

Плетенчук заявил, что россияне совершили ряд нелогических действий.

"Они сначала сами себе выстрелили в ногу, а теперь пытаются ее отрезать и попрыгать на одной ножке на Балтику и Северное море с ведрами с зерном. То есть выглядит это примерно так. Они начали эту кампанию, остались без выхода в Черное море", - сказал спикер.

В то же время, по его словам, Украина тоже не может пользоваться морскими коридорами. Теперь РФ пытается перенести свой экспорт зерна и металла на Балтику, но везти с юга на север дорого и долго, говорит он.

"Но, как видите, там их тоже уже неоднократно "поздравили" (били по кораблям - ред.), - сказал Плетенчук.

Он добавил, что подобные атаки - "feedback по театру боевых действий в Украине".

"То есть да - у них есть запасной вариант фактически. Но "за этой дверью" тоже стоит украинец с дубинкой. В то же время они настолько перешли все границы, что позволили себе наносить удары и в более безопасной зоне - в территориальном море НАТО", - уточнил он.

Плетенчук говорит, что главная задача ВМС - обеспечить безопасность в своей зоне ответственности и эта цель уже близка. Оккупанты понимают, что Украина найдет противодействие реактивным дронам.

Ранее РБК-Украина писалj, что в Балтийском море зафиксировали удар по российскому военному кораблю. Инцидент произошел 11 ноября в районе Финского залива.

Пока официально неизвестно, что именно стало причиной взрыва и являются ли пострадавшие среди экипажа. По информации эстонских медиа под удар попал небольшой корабль Военно-морского флота РФ.

Кроме того, РФ перестала запускать ракеты "Калибр" по Украине с моря. Это происходит более 5 месяцев.

Так что запуски "Калибров" происходят из гавани, что очень опасно для самих россиян, уточнил Плетенчук.

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