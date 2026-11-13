Россияне сделали себе выстрел в ногу блокировкой Черного моря, - ВМС
Россияне сначала заблокировали Черное море как для Украины, так и для себя. А теперь переносят экспорт на Балтику, что бесперспективно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Блокада Черного моря бесполезна
Плетенчук заявил, что россияне совершили ряд нелогических действий.
"Они сначала сами себе выстрелили в ногу, а теперь пытаются ее отрезать и попрыгать на одной ножке на Балтику и Северное море с ведрами с зерном. То есть выглядит это примерно так. Они начали эту кампанию, остались без выхода в Черное море", - сказал спикер.
В то же время, по его словам, Украина тоже не может пользоваться морскими коридорами. Теперь РФ пытается перенести свой экспорт зерна и металла на Балтику, но везти с юга на север дорого и долго, говорит он.
"Но, как видите, там их тоже уже неоднократно "поздравили" (били по кораблям - ред.), - сказал Плетенчук.
Он добавил, что подобные атаки - "feedback по театру боевых действий в Украине".
"То есть да - у них есть запасной вариант фактически. Но "за этой дверью" тоже стоит украинец с дубинкой. В то же время они настолько перешли все границы, что позволили себе наносить удары и в более безопасной зоне - в территориальном море НАТО", - уточнил он.
Плетенчук говорит, что главная задача ВМС - обеспечить безопасность в своей зоне ответственности и эта цель уже близка. Оккупанты понимают, что Украина найдет противодействие реактивным дронам.
Ранее РБК-Украина писалj, что в Балтийском море зафиксировали удар по российскому военному кораблю. Инцидент произошел 11 ноября в районе Финского залива.
Пока официально неизвестно, что именно стало причиной взрыва и являются ли пострадавшие среди экипажа. По информации эстонских медиа под удар попал небольшой корабль Военно-морского флота РФ.
Кроме того, РФ перестала запускать ракеты "Калибр" по Украине с моря. Это происходит более 5 месяцев.
Так что запуски "Калибров" происходят из гавани, что очень опасно для самих россиян, уточнил Плетенчук.