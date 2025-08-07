Росіяни зранку запустили "Шахеди" по Україні з кількох напрямків: де загроза

Близько 10:30 був зафіксований рух ворожих безпілотників з Курської області у напрямку Сумської області.

Пізніше військові повідомили про групу ударних "Шахедів" на північному сході Сумщини, які рухалися у західному напрямку.

Також Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу "Шахедів" на південному сході Дніпропетровської області. Дрони рухаються курсом на Синельникове та Дніпро. На тлі загрози у Синельниківському районі Дніпропетровщини пролунали вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 10:50

