Россияне утром запустили "Шахеды" по Украине с нескольких направлений: где угроза

Обстрел Украины

В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 112 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 89 вражеских дронов.

Однако, как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков - на трех локациях.

Ночью войска РФ атаковали Днепропетровскую область. Как известно, в Днепре ранены четыре человека. В Павлограде, Кривом Роге, Синельниковском районе и на Никопольщине - пожары и повреждения инфраструктуры