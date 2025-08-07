Росіяни зранку запустили "Шахеди" по Україні з кількох напрямків: де загроза

Російська армія зранку 7 серпня запустила по Україні дрони. Пуски були з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Близько 10:30 був зафіксований рух ворожих безпілотників з Курської області у напрямку Сумської області. Пізніше військові повідомили про групу ударних "Шахедів" на північному сході Сумщини, які рухалися у західному напрямку. Також Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу "Шахедів" на південному сході Дніпропетровської області. Дрони рухаються курсом на Синельникове та Дніпро. На тлі загрози у Синельниківському районі Дніпропетровщини пролунали вибухи. Карта повітряних тривог станом на 10:50

