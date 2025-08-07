ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни зранку запустили "Шахеди" по Україні з кількох напрямків: де загроза

Україна , Четвер 07 серпня 2025 11:05
UA EN RU
Росіяни зранку запустили "Шахеди" по Україні з кількох напрямків: де загроза Фото:росіяни зранку 7 серпня запустили "Шахеди" по Україні (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 7 серпня запустила по Україні дрони. Пуски були з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Близько 10:30 був зафіксований рух ворожих безпілотників з Курської області у напрямку Сумської області.

Пізніше військові повідомили про групу ударних "Шахедів" на північному сході Сумщини, які рухалися у західному напрямку.

Також Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу "Шахедів" на південному сході Дніпропетровської області. Дрони рухаються курсом на Синельникове та Дніпро. На тлі загрози у Синельниківському районі Дніпропетровщини пролунали вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 10:50
Росіяни зранку запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні з кількох напрямків: де загроза

Обстріл України

В ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 112 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 89 ворожих дронів.

Проте, як зазначили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків - на трьох локаціях.

Вночі війська РФ атакували Дніпропетровську область. Як відомо, у Дніпрі поранені чотири людини. У Павлограді, Кривому Розі, Синельниківському районі та на Нікопольщині - пожежі та пошкодження інфраструктури

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО