Росіяни зранку запустили "Шахеди" по Україні з кількох напрямків: де загроза
Російська армія зранку 7 серпня запустила по Україні дрони. Пуски були з кількох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Близько 10:30 був зафіксований рух ворожих безпілотників з Курської області у напрямку Сумської області.
Пізніше військові повідомили про групу ударних "Шахедів" на північному сході Сумщини, які рухалися у західному напрямку.
Також Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу "Шахедів" на південному сході Дніпропетровської області. Дрони рухаються курсом на Синельникове та Дніпро. На тлі загрози у Синельниківському районі Дніпропетровщини пролунали вибухи.
Карта повітряних тривог станом на 10:50
Обстріл України
В ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 112 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 89 ворожих дронів.
Проте, як зазначили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків - на трьох локаціях.
Вночі війська РФ атакували Дніпропетровську область. Як відомо, у Дніпрі поранені чотири людини. У Павлограді, Кривому Розі, Синельниківському районі та на Нікопольщині - пожежі та пошкодження інфраструктури