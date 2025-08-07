Россияне утром запустили "Шахеды" по Украине с нескольких направлений: где угроза

Российская армия утром 7 августа запустила по Украине дроны. Пуски были с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:50

Также Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу "Шахедов" на юго-востоке Днепропетровской области. Дроны движутся курсом на Синельниково и Днепр. На фоне угрозы в Синельниковском районе Днепропетровщины прогремели взрывы.

Позже военные сообщили о группе ударных "Шахедов" на северо-востоке Сумщины, которые двигались в западном направлении.

Около 10:30 было зафиксировано движение вражеских беспилотников из Курской области в направлении Сумской области.

Обстрел Украины

В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 112 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 89 вражеских дронов.

Однако, как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков - на трех локациях.

Ночью войска РФ атаковали Днепропетровскую область. Как известно, в Днепре ранены четыре человека. В Павлограде, Кривом Роге, Синельниковском районе и на Никопольщине - пожары и повреждения инфраструктуры