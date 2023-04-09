Россияне с утра обстреляли Сумскую область из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях

Утром в воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из общин Сумской области из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"Ночь прошла без обстрелов. Утром с территории России совершено 3 артиллерийских обстрела Середино-Будской общины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, зафиксировано 5 "прилетов".

"К счастью, без последствий", - добавили в администрации.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.