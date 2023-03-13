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Росіяни зранку обстріляли Куп'янський район, двоє цивільних отримали поранення

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Понеділок 13 березня 2023 16:08
Росіяни зранку обстріляли Куп'янський район, двоє цивільних отримали поранення Фото: росіяни зранку обстріляли Куп'янський район, двоє цивільних отримали поранення (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку обстріляли Куп'янський район Харківської області. Двоє цивільних отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 13 березня близько 5:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Гряниківка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу двоє жителів села отримали осколкові поранення", - пише пресслужба.

Зазначається, що минулої доби росіяни також обстрілювали Куп'янськ, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки.

Фото: росіяни зранку обстріляли Куп'янський район, двоє цивільних отримали поранення (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти зранку обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. На жаль, є загиблий серед цивільних.

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