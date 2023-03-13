Зранку РФ обстріляла Миколаївський район: є жертва, під завалами можуть бути люди

Щойно, 13 березня, російські окупанти обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району", - розповів він. За його словами, за попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. "Є руйнування житлових будинків", - додав Кім.