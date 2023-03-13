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Зранку РФ обстріляла Миколаївський район: є жертва, під завалами можуть бути люди

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Миколаїв, Понеділок 13 березня 2023 08:16
Зранку РФ обстріляла Миколаївський район: є жертва, під завалами можуть бути люди Фото: окупанти атакували Миколаївський район 13 березня, є жертва (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Щойно, 13 березня, російські окупанти обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району", - розповів він.

За його словами, за попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди.

"Є руйнування житлових будинків", - додав Кім.

Як повідомлялося, у неділю, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

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