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Россияне утром обстреляли Купянский район, двое гражданских получили ранения

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Понедельник 13 марта 2023 16:08
Россияне утром обстреляли Купянский район, двое гражданских получили ранения Фото: россияне утром обстреляли Купянский район, двое гражданских получили ранения (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром обстреляли Купянский район Харьковской области. Двое гражданских получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 13 марта около 5:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Гряниковка Купянского района. В результате обстрела двое жителей села получили осколочные ранения", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что за прошедшие сутки россияне также обстреливали Купянск, в результате чего были повреждены жилые дома.

Фото: россияне утром обстреляли Купянский район, двое гражданских получили ранения (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты утром обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. К сожалению, есть погибший среди гражданских.

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