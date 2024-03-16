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Росіяни зранку обстріляли з артилерії Донецьку область, є загиблий та поранений

Субота 16 березня 2024 14:36
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Росіяни зранку обстріляли з артилерії Донецьку область, є загиблий та поранений Фото: Росіяни зранку обстріляли з артилерії Донецьку область, є загиблий та поранений (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку обстріляли з артилерії Новоселівку Першу Донецької області. Внаслідок ударів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

За словами голови ОВА, внаслідок ударів з важкої артилерії загинув 51-річний чоловік. Ще один отримав поранення, його було госпіталізовано.

"Очеретинську громаду розтинає лінія фронту. Кожен день там несе загрозу для життя. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь", - додав Філашкін.

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

Також 7 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку. Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення.

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