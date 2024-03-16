ua en ru
Сб, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область, есть погибший и раненый

Суббота 16 марта 2024 14:36
UA EN RU
Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область, есть погибший и раненый Фото: Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область, есть погибший и раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром обстреляли из артиллерии Новоселовку Первую Донецкой области. В результате ударов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

По словам главы ОГА, в результате ударов из тяжелой артиллерии погиб 51-летний мужчина. Еще один получил ранения, он был госпитализирован.

"Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу для жизни. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь", - добавил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Также 7 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку. В результате ударов пять человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте