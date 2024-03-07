Росіяни декілька разів атакували КАБами Донецьку область, п'ятеро людей постраждали
Російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.
Торецьк
Близько о 11:10 російські терористи завдали авіаудару по Торецьку. В черговий раз ворог застосував проти цивільних "КАБ-500".
Росіяни поцілили по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів - 47 років, а також 63-річні чоловік й жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу.
"Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа", - пише прокуратура.
Костянтинівка
Ворог завдав удару "КАБ-500" по Костянтинівці близько о 15:10. Внаслідок влучання по житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє містян:
- 43-річний чоловік, який отримав різані поранення голови;
- 76-річна жінка, яку госпіталізували з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя.
Під час атаки постраждалі перебували в своїх оселях й отримали ушкодження від розбитого скла.
"Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 35 домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережу й 5 автомобілів", - додає пресслужба.
Обстріли Донецької області
Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.
Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.
До того ми писали, що під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.
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