Росіяни зосередили значні зусилля на Лиманському напрямку. У ЗСУ розкрили тактику ворога

"Лиманський напрямок зараз є найбільшою точкою докладання зусиль з російського боку. Він для них залишається принципово важливим, вони дуже хочуть його захопити для того, щоб далі через нього розвивати наступ безпосередньо уже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому от він для них найважливіший", - розповів Трегубов.

Він наголосив, що ворог, як і раніше, застосовує тактику малих штурмових груп, постійної інфільтрації та створення додаткових зон контролю за кордоном.

За словами речника, у росіян немає особливих проблем з ресурсами, тому вони тиснуть практично вздовж усієї лінії фронту.

"При цьому ворог зазнає реально рекордних втрат. Це не фігура мови, наприклад, 270 втрат на добу було на цьому тижні в операційній зоні, з них більшість - двохсоті. Це дуже високий показник, це показники, які ми взагалі не бачили", - зазначив Трегубов.