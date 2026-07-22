Россияне сосредоточили значительные усилия на Лиманском направлении. В ВСУ раскрыли тактику врага

Российские войска сосредоточили основные усилия на Лиманском направлении. Этот участок фронта остается принципиально важным для оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
"Лиманское направление сейчас является самой большой точкой приложения усилий с российской стороны. Оно для них остается принципиально важным, они очень хотят его захватить для того, чтобы дальше через него развивать наступление непосредственно уже на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому он для них самый важный", - рассказал Трегубов.
Он отметил, что враг по-прежнему применяет тактику малых штурмовых групп, постоянной инфильтрации и создания дополнительных зон контроля за границей.
По словам спикера, у россиян нет особых проблем с ресурсами, поэтому они давят практически вдоль всей линии фронта.
"При этом враг несет реально рекордные потери. Это не фигура языка, например, 270 потерь в сутки было на этой неделе в операционной зоне, из них большинство - двухсот. Это очень высокий показатель, это показатели, которые мы вообще не видели", - отметил Трегубов.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска пытаются "прощупать" украинскую оборону почти по всей линии разграничения. Наиболее сложная ситуация остается на пяти направлениях.
Также ранее начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказывал, что российские войска пытаются сформировать так называемую "зону контроля" вдоль всей государственной границы Украины.
По его словам, для этого оккупанты применяют тактику малых пехотных групп и постоянно ищут новые направления для продвижения и вклинения в украинскую оборону.