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Росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС

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Вівторок 11 жовтня 2022 15:28
Росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС Ілюстративне фото: росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка і, ймовірно, катують його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

За даними компанії, Мартинюка викрали для того, щоб отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС. Таким чином росіяни хочуть "якнайшвидше змусити український персонал працювати на "Росатом".

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти з закликом задіяти всі можливі заходи щодо негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - сказано в повідомленні "Енергоатому".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 1 жовтня викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Росіяни відпустили його вже 3 жовтня. Тоді Мурашова випустили на підконтрольну Україні територію.

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