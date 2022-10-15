Росіяни знову вдарили по Запоріжжю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ракетна атака ворога по обласному центру", - зазначив посадовець.

Своєю чергою секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв розповів, що наразі інформація про постраждалих і руйнування - уточнюється.

Варто додати, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.