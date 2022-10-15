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Россияне снова ударили по Запорожью

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Запорожье, Суббота 15 октября 2022 06:30
Россияне снова ударили по Запорожью Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 15 октября обстреляли Запорожье. В городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ракетная атака врага по областному центру", - отметил чиновник.

В свою очередь секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев рассказал, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях - уточняется.

Стоит добавить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, ночью 15 октября окупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрелов вспыхнул пожар.

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