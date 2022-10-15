Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе: почалася пожежа

Російські окупанти в ніч на 15 жовтня завдали удару по Запоріжжю. Противник обстріляв місто дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа", - зазначив посадовець. Куртєв вказав, що наразі інформація щодо постраждалих - уточнюється. До слова, Суспільне писало, що близько 00:35 у центрі Запоріжжя місцеві мешканці чули звуки вибухів.