Росіяни знову вдарили по порту в Одесі: є влучання в резервуари

Обстріл порту в Одеській області

Нагадаємо, ввечері 19 рудня російські окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Сьогодні вранці стало відомо, що кількість жертв внаслідок атаки РФ по порту зросла до восьми осіб. Також постраждали близько 30 людей.

Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.