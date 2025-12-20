UA

Росіяни знову вдарили по порту в Одесі: є влучання в резервуари

Фото: росіяни знову вдарили по порту в Одесі (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вранці 20 грудня завдали удару по пору "Південний" в Одесі. Є влучання в резервуари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

За його словами, ворог цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одещини та тероризує цивільних, намагаючись перервати сполучення Півдня України. Попри постійні удари, в області триває робота з ліквідації наслідків масованих атак.

"Обстріли не припиняються. Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є влучання в резервуари. На місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади", - повідомив Кулеба. 

Він зазначив, що попри постійні ризики працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

Обстріл порту в Одеській області

Нагадаємо, ввечері 19 рудня російські окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Сьогодні вранці стало відомо, що кількість жертв внаслідок атаки РФ по порту зросла до восьми осіб. Також постраждали близько 30 людей.

Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

ОдесаВійна в Україні