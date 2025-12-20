Россияне снова ударили по порту в Одессе: есть попадания в резервуары

Российские войска утром 20 декабря нанесли удар по пору "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
По его словам, враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесской области и терроризирует гражданских, пытаясь прервать сообщение Юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак.
"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - сообщил Кулеба.
Он отметил, что несмотря на постоянные риски работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.
Напомним, вечером 19 рудня российские оккупанты нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.
Сегодня утром стало известно, что количество жертв в результате атаки РФ по порту возросло до восьми человек. Также пострадали около 30 человек.
Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.