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Росіяни знову вдарили по Куп'янському району: в ОВА показали наслідки

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Харківська область, Середа 28 грудня 2022 14:23
Росіяни знову вдарили по Куп'янському району: в ОВА показали наслідки Фото: росіяни знову вдарили по Куп'янському району (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 28 грудня в черговий раз вдарили по Куп'янському району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що близько 11:30 російський снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок у селі Ківшарівка.

Квартира зазнала значних руйнувань. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Харків, одна людина отримала поранення.

Вчора загарбники обстріляли Куп'янський район, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки.

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