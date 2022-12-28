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Через ракетний удар по Харкову є поранений

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Харків, Середа 28 грудня 2022 10:21
Через ракетний удар по Харкову є поранений Фото: через ракетний удар по Харкову є поранений (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Харкова в середу, 28 грудня, поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік", - розповів він.

За словами очільника регіону, наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, зранку середи, 28 грудня, у Харкові повідомили про вибухи. Окупанти влаштували ракетний обстріл міста. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

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Обстріл Вибух харков
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