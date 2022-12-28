Через ракетний удар по Харкову є поранений
Фото: через ракетний удар по Харкову є поранений (ілюстрація/GettyImages)
Через обстріл Харкова в середу, 28 грудня, поранення отримала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік", - розповів він.
За словами очільника регіону, наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, зранку середи, 28 грудня, у Харкові повідомили про вибухи. Окупанти влаштували ракетний обстріл міста. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.
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