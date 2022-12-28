Фото: через ракетний удар по Харкову є поранений (ілюстрація/GettyImages)

Через обстріл Харкова в середу, 28 грудня, поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік", - розповів він. За словами очільника регіону, наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.