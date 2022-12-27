Куп'янський район знову зазнав обстрілів: названі наслідки

Російські війська вчора 26 грудня вкотре обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок ворожих обстрілів у селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузлової Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав, незважаючи на всі спроби ворога завдати більшої шкоди", - написав Синєгубов. Крім того, за його словами, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Однак про наслідки цих атак голова місцевої ОВА не розповів.