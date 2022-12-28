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Россияне снова ударили по Купянскому району: в ОВА показали последствия

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Харьковская область, Среда 28 декабря 2022 14:23
Россияне снова ударили по Купянскому району: в ОВА показали последствия Фото: россияне снова ударили по Купянскому району (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 28 декабря, в очередной раз ударили по Купянскому району Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Он отметил, что около 11:30 российский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в селе Ковшаровка.

Квартира испытала значительные разрушения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Харьков, один человек получил ранения.

Вчера захватчики обстреляли Купянский район, в результате чего были повреждены жилые дома.

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