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Росіяни знову вдарили по Нікопольському району, є загиблі та поранені

Фото: росіяни знову вдарили по Нікопольському району, є загиблі та поранені (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни знову завдали удару з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. На жаль, є загиблий та поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, жалюгідні росіяни завдали удару з тимчасово окупованого Енергодару, прикриваючись атомною електростанцією.

Внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. Щонайменше троє отримали поранення:

  • 16-річна дівчина;
  • 38-річна жінка;
  • 35-річний чоловік.

Усі поранені вже перебувають у лікарні.

"У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - додав Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти зранку 15 грудня кілька разів обстріляли Нікопольський район. Під час удару ворог влучив по домівках та ЛЕП.

Перед цим, вночі, росіяни також вдавались до обстрілів, внаслідок чого пошкоджень зазнали три громади області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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