Окупанти вранці вдарили по Нікопольському району: зруйновано будинки, є поранені

Вранці 15 грудня російські війська кілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог ударив по домівках та ЛЕП, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Влучили "Градами" та важкою артилерією по Красногригорівському, Нікопольському та Марганецькому громадам. Поранено двох людей: 66-річного чоловіка в лікарні, 67-річну жінку лікують вдома. У громадах зруйновано будинки та лінії електропередач", - написав він. Фото: наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA)