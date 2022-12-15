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Россияне снова ударили по Никопольскому району, есть погибшие и раненые

Фото: россияне снова ударили по Никопольскому району, погибли и ранены (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне снова нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По словам Резниченко, жалкие россияне нанесли удар с временно оккупированного Энергодара, прикрываясь атомной электростанцией.

В результате обстрела погиб 65-летний мужчина. По меньшей мере трое получили ранения:

  • 16-летняя девушка;
  • 38-летняя женщина;
  • 35-летний мужчина.

Все раненые уже находятся в больнице.

"В городе повреждены дома, магазины, школа и колледж", - добавил Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты утром 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. Во время удара враг попал по домам и ЛЭП.

Перед этим, ночью, россияне также прибегали к обстрелам, в результате чего повреждения получили три общины области.

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Война в УкраинеДнепропетровская область