Россияне снова ударили по Никопольскому району, есть погибшие и раненые

Россияне снова нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и раненые.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По словам Резниченко, жалкие россияне нанесли удар с временно оккупированного Энергодара, прикрываясь атомной электростанцией.
В результате обстрела погиб 65-летний мужчина. По меньшей мере трое получили ранения:
Все раненые уже находятся в больнице.
"В городе повреждены дома, магазины, школа и колледж", - добавил Резниченко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты утром 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. Во время удара враг попал по домам и ЛЭП.
Перед этим, ночью, россияне также прибегали к обстрелам, в результате чего повреждения получили три общины области.
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