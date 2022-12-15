Окупанти вночі та зранку обстріляли Дніпропетровську область: є руйнування

Фото: росіяни обстріляли три громади у Дніпропетровської області (Getty Images)

Російські війська вночі та зранку обстріляли три громади Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Окупанти застосували "Гради" та важку артилерію, випустивши понад 40 снарядів. Росіяни обстріляли Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. В інших громадах наслідки уточнюються. Фото: окупанти обстріляли три громади Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)