Росіяни знову проводять незаконні обшуки в кримських татар, - омбудсмен

"Російські силовики зі зброєю та в масках сьогодні вранці увірвалися в помешкання кримськотатарських активістів у Судаку - Барі Барієва та Едема Ісмаїлова", - повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, окупанти не назвали причини обшуків. Однак вилучили комп’ютери та телефони, протоколи обшуків не залишили.

Він також повідомив, що обох чоловіків забрали в "управління ФСБ" у Сімферополі.

"РФ активізувала репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму - кримських татар. У такий спосіб окупанти намагаються залякати та придушити український спротив жителів півострова. Лише за останні два місяці російські силовики провели більше десятка незаконних обшуків у будинках кримських татар", - повідомив омбудсмен.

Лубінець також нагадав, що кілька днів тому після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Йому призначили 12 діб адміністративного арешту нібито "за непокору поліції".

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.