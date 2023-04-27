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Росіяни знову проводять незаконні обшуки в кримських татар, - омбудсмен

Фото: кримськотатарські активісти Едем Ісмаїлов та Барі Барієв (колаж РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 квітня, російські військові незаконно ввірвались та провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Російські силовики зі зброєю та в масках сьогодні вранці увірвалися в помешкання кримськотатарських активістів у Судаку - Барі Барієва та Едема Ісмаїлова", - повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, окупанти не назвали причини обшуків. Однак вилучили комп’ютери та телефони, протоколи обшуків не залишили.

Він також повідомив, що обох чоловіків забрали в "управління ФСБ" у Сімферополі.

"РФ активізувала репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму - кримських татар. У такий спосіб окупанти намагаються залякати та придушити український спротив жителів півострова. Лише за останні два місяці російські силовики провели більше десятка незаконних обшуків у будинках кримських татар", - повідомив омбудсмен.

Лубінець також нагадав, що кілька днів тому після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Йому призначили 12 діб адміністративного арешту нібито "за непокору поліції".

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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