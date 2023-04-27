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Россияне снова проводят незаконные обыски у крымских татар, - омбудсмен

Фото: крымскотатарские активисты Эдем Исмаилов и Бари Бариев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 апреля, российские военные незаконно ворвались и провели обыски в домах крымскотатарских активистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Российские силовики с оружием и в масках сегодня утром ворвались в помещение крымскотатарских активистов в Судаке - Бари Бариева и Эдема Исмаилова", - сообщил Лубинец.

По словам омбудсмена, оккупанты не назвали причины обысков. Однако изъяли компьютеры и телефоны, протоколы обысков не оставили.

Он также сообщил, что обоих мужчин забрали в "управление ФСБ" в Симферополе.

"РФ активизировала репрессивную политику в отношении представителей коренного народа Крыма - крымских татар. Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить украинское сопротивление жителей полуострова. Только за последние два месяца российские силовики провели более десятка незаконных обысков в домах крымских татар", - сообщил омбудсмен.

Лубинец также напомнил, что несколько дней назад после обысков был задержан крымскотатарский правозащитник Абдурешит Джеппаров. Ему назначили 12 суток административного ареста якобы "за неповиновение полиции".

Также мы писали, что в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

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