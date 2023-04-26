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В окупованому Криму заарештували активіста Джеппарова

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Крим, Середа 26 квітня 2023 17:13
В окупованому Криму заарештували активіста Джеппарова Фото: кримський активіст Абдурешіт Джеппаров (krymr.com)
Автор: Наталія Кава

Суд Криму, який підпорядковується Росії, заарештував активіста Абдурешіта Джеппарова у вівторок, 25 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як з'ясувалося, що підконтрольний Росії кримський суд заарештував Джеппарова ще вчора. Попередньо, його арештовано на 12 діб.

"Весь день його намагалися знайти родичі та адвокати. Виявилося, що Джеппаров був і в управлінні ФСБ у Сімферополі, і потім у поліції. Там на Джеппарова склали адмінпротокол за те, що він під час обшуку нібито чинив опір вилученню комп'ютера", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські силовики затримали кримського активіста Абдурешіта Джеппарова після обшуку у його будинку у вівторок, 25 квітня.

Нагадаємо, що 19 березня під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина Таїра Сейдаметова.

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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