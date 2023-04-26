В окупованому Криму заарештували активіста Джеппарова

Суд Криму, який підпорядковується Росії, заарештував активіста Абдурешіта Джеппарова у вівторок, 25 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Весь день його намагалися знайти родичі та адвокати. Виявилося, що Джеппаров був і в управлінні ФСБ у Сімферополі, і потім у поліції. Там на Джеппарова склали адмінпротокол за те, що він під час обшуку нібито чинив опір вилученню комп'ютера", - сказано в повідомленні.

Як з'ясувалося, що підконтрольний Росії кримський суд заарештував Джеппарова ще вчора. Попередньо, його арештовано на 12 діб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські силовики затримали кримського активіста Абдурешіта Джеппарова після обшуку у його будинку у вівторок, 25 квітня.

Нагадаємо, що 19 березня під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина Таїра Сейдаметова.

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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