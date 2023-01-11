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Росіяни знову обстріляли Курахове: в ОВА показали наслідки

Фото: росіяни знову обстріляли Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Курахове в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки люди не постраждали, проте є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

В результаті обстрілу Курахового було пошкоджено адмінбудівлю та громадську вбиральню, також частково пошкоджена житлова п'ятиповерхівка та колектор.

Окрім того, є влучання на територію підприємства - технологічний процес не припинено.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже атакували Курахове та Лиман, застосовуючи артилерію, а також ракети типу С-300.

Вчора окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, вони атакували приватний сектор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьКурахово