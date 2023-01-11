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Россияне снова обстреляли Курахово: в ОВА показали последствия

Фото: россияне снова обстреляли Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки люди не пострадали, однако есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

В результате обстрела Курахового были повреждены админздание и общественный туалет, также частично повреждена жилая пятиэтажка и коллектор.

Кроме того, попадание на территорию предприятия - технологический процесс не прекращен.

Напомним, сегодня россияне уже атаковали Курахово и Лиман, применяя артиллерию, а также ракеты типа С-300.

Вчера оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, они атаковали частный сектор.

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Донецкая областьКурахово