Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці Донецької області

У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область). Вони атакували приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram .

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки вже перебувають рятувальники та поліція.

Фото: наслідки обстрілу росіян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Росіяни влучили по дорозі у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків", - розповів Кириленко.