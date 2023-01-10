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Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці Донецької області

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Костянтинівка, Вівторок 10 січня 2023 18:05
Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці Донецької області Фото: окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область). Вони атакували приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки вже перебувають рятувальники та поліція.

Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці Донецької областіФото: наслідки обстрілу росіян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Росіяни влучили по дорозі у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 січня окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахівку.

Також ми писали, що 9 січня в результаті атак росіян на Донеччині поранення отримали шестеро людей.

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