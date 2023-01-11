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Ворог обстріляв Курахове і вдарив ракетами Лиману: в ОВА показали наслідки

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Донецька область, Середа 11 січня 2023 12:18
Ворог обстріляв Курахове і вдарив ракетами Лиману: в ОВА показали наслідки Фото: ворог обстріляв Курахове і вдарив ракетами по Лиману (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вкотре масово обстріляли населені пункти Донецької області. Зокрема, ворог атакував Курахово та Лиман, застосувавши артилерію, а також ракети типу С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За словами Кириленка, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада.

"У Кураховому ворог потрапив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме потрапляння до приватного будинку та 2-поверхівки, ще 3 будинки частково пошкоджено - інформацію про постраждалих встановлюємо", - розповів він.

Також хаотичні обстріли вночі тривали в Авдіївці, а до ранку росіяни здійснили 2 артобстріли і завдали ракетного удару.

Крім того, на Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили із С-300 по школі в Лимані. Обійшлося без жертв.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область). Вони атакували приватний сектор.

Також 9 січня повідомлялося, що окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахівку.

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Донецька область ракетный удар
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