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Росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені

Фото: росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни знову завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної державної адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"Ще один обстріл Костянтинівки - поранено 2 цивільних", - пише Філашкін. 

За словами голови ОВА, цього разу ворог вдарив по приватному секторі зі "Смерчів". Внаслідок обстрілу пошкоджені: 

  • 6 приватних будинків; 
  • газопровід. 

Обстріл Костянтинівки 9 серпня 

Близько о 11 ранку терористи вперше завдали удару по Костянтинівці. За словами Філашкіна, ворог застосував проти міста ракету Х-38. Зокрема  під удар потрапило відділення "Нової пошти"

Станом на 16:02 відомо про

  • 12 загиблих; 
  • 44 поранених. 

Також президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу

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