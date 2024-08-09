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Россияне снова обстреляли Константиновку, есть раненые

Фото: россияне снова обстреляли Константиновку, есть раненые (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне снова нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной государственной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

"Еще один обстрел Константиновки - ранены 2 гражданских", - пишет Филашкин. 

По словам главы ОВА, на этот раз враг ударил по частному сектору из "Смерчей". В результате обстрела повреждены: 

  • 6 частных домов; 
  • газопровод. 

Обстрел Константиновки 9 августа

Около 11 утра террористы впервые нанесли удар по Константиновке. По словам Филашкина, враг применил против города ракету Х-38. В частности, под удар попало отделение "Новой почты".

По состоянию на 16:02 известно о

  • 12 погибших;
  • 44 раненых.

Также президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела.

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