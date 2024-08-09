ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Костянтинівці під обстріл потрапило відділення "Нової пошти"

П'ятниця 09 серпня 2024 13:42
UA EN RU
У Костянтинівці під обстріл потрапило відділення "Нової пошти" Фото: у Костянтинівці під обстріл потрапило відділення "Нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 серпня, під час російського обстрілу Костянтинівки, під ворожий удар потрапило вантажне відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Нової пошти".

"Костянтинівка. Влучання у торговельний центр, де знаходилось вантажне відділення "Нової пошти". Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію - йому надається вся необхідна допомога", - пише "Нова пошта".

У Костянтинівці під обстріл потрапило відділення &quot;Нової пошти&quot;

Фото: у Костянтинівці під обстріл потрапило відділення "Нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)

Згідно з попередньою оцінкою - частина посилок вціліла. Знищені посилки будуть компенсовані клієнтам у повному обсязі.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Як писали місцеві ЗМІ, росіяни обстріляли Костянтинівку близько о 11:00. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна ворог атакував зі ствольної артилерії.

Також під удар потрапив місцевий супермаркет, внаслідок чого на місці утворилась сильна пожежа.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 24 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область Константиновка
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців