Сьогодні, 9 серпня, під час російського обстрілу Костянтинівки , під ворожий удар потрапило вантажне відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Нової пошти".

"Костянтинівка. Влучання у торговельний центр, де знаходилось вантажне відділення "Нової пошти". Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію - йому надається вся необхідна допомога", - пише "Нова пошта".

Фото: у Костянтинівці під обстріл потрапило відділення "Нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)

Згідно з попередньою оцінкою - частина посилок вціліла. Знищені посилки будуть компенсовані клієнтам у повному обсязі.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Як писали місцеві ЗМІ, росіяни обстріляли Костянтинівку близько о 11:00. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна ворог атакував зі ствольної артилерії.

Також під удар потрапив місцевий супермаркет, внаслідок чого на місці утворилась сильна пожежа.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі відомо про: