Россияне снова обстреляли Константиновку, есть раненые

Россияне снова нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной государственной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

"Еще один обстрел Константиновки - ранены 2 гражданских", - пишет Филашкин.

По словам главы ОВА, на этот раз враг ударил по частному сектору из "Смерчей". В результате обстрела повреждены:

6 частных домов;

газопровод.

Обстрел Константиновки 9 августа

Около 11 утра террористы впервые нанесли удар по Константиновке. По словам Филашкина, враг применил против города ракету Х-38. В частности, под удар попало отделение "Новой почты".

По состоянию на 16:02 известно о

12 погибших;

44 раненых.

Также президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела.