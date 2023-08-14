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Росіяни знову обстріляли Харківську область: є загиблий та поранені

Фото: росіяни знову обстріляли Харківську область, є загиблий та поранені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у понеділок, 14 серпня, вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.

Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще двоє, за даними медиків, отримали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів.

Також окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок чого постраждали чоловік і жінка. Лікарі надають їм допомогу.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 10 серпня російські військові атакували Купʼянський район Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.

А 7 серпня окупанти обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще девʼять - отримали поранення.

Окрім того, сьогодні вночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

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харковВійна Росії проти України